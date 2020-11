Vasco Rossi: il nuovo album è quasi pronto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Vasco Rossi tornerà nel 2021 con un nuovo album di inediti, dopo sei anni di silenzio. Vasco in questi anni ha realizzato: dischi dal vivo, raccolte e singoli, ma non un album di inediti. La notizia, già anticipata nei mesi scorsi, ha mandato in euforia i fan accaniti del rocker di Zocca che aspettano nuovi inediti. Vasco Rossi, in arrivo il nuovo album? Il rilancio da parte del Vasco, via social, della notizia – già anticipata negli scorsi mesi – di un nuovo album in cantiere hanno mandato su di giri i fan, che da sei anni aspettano un altro disco di inediti di del rocker di Zocca. Tanto da spingere il suo ufficio stampa a redigere un vero e proprio comunicato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020)tornerà nel 2021 con undi inediti, dopo sei anni di silenzio.in questi anni ha realizzato: dischi dal vivo, raccolte e singoli, ma non undi inediti. La notizia, già anticipata nei mesi scorsi, ha mandato in euforia i fan accaniti del rocker di Zocca che aspettano nuovi inediti., in arrivo il? Il rilancio da parte del, via social, della notizia – già anticipata negli scorsi mesi – di unin cantiere hanno mandato su di giri i fan, che da sei anni aspettano un altro disco di inediti di del rocker di Zocca. Tanto da spingere il suo ufficio stampa a redigere un vero e proprio comunicato ...

