Vasca da bagno ingiallita | ecco come sbiancarla

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Pulire il, non è esattamente un’attività divertente, ma almeno, di solito, dà molta soddisfazione a lavoro finito perché tutto risulta brillante, a volte, però, questo non succede con la, proprio a causa della sua conformazione, raccoglie molta polvere e, se non viene usata spesso, questa, depositandosi, può dare origina a fastidiose macchie. Purtroppo, anche usarla più volte a settimana non dà la garanzia di trovarla senza macchie. Quando ci immergiamo in una caldapiena di schiuma il sapone e la pelle morta ,che ovviamente si stacca dal nostro corpo durante l’immersione, si incollano allae ,anche se ci premuriamo di sciacquarla immediatamente, in realtà non si pulisce completamente. Sicuramente dopo unristoratore non abbiamo voglia di pulire la ...