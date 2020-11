Valentina Ferragni | «Sono nata prematura e vi racconto la mia storia per infondere coraggio»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Valentina Ferragni ha dedicato un post su Instagram alla sua storia di bambina nata prematuramente, con tutte le difficoltà del caso. Pubblicato il 17 novembre, Giornata Mondiale dei Prematuri, il post della bionda influencer ha acceso i riflettori su un tema importante, ossia quello delle nascite prima del termine (a volte poche settimane prima, altre volte addirittura mesi). Qualche dato per inquadrare il fenomeno: il 7% del totale dei nati in Italia, circa 32.000 all’anno, sono pre termine, cioè vengono al mondo prima della 37a settimana di età gestazionale (dati Cedap, 2016). Non sempre si conoscono le cause del parto prematuro, ma alcuni fattori ne aumentano la probabilità, come ad esempio la gravidanza gemellare o multipla, alcune condizioni di salute che interessano la mamma e/o il feto, ma anche il fatto di aver avuto un bambino prematuro in precedenza.