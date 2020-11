Vaccino Pfizer Biontech | la risposta a Moderna | ‘Efficace al 95%’ | FOTO

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È testa a testa tra ile quelloper chi farà prima a mettere a punto un ritrovato contro il virus. In un messaggio comparso su Twitter poco dopo le ore 13:00 di mercoledì 18 novembre 2020 è arrivata una notizia estremamente rilevante riguardo al. Propriofa L'articololaalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : “I dati di Moderna sul vaccino anti-Covid sono straordinari, un'efficacia al 94,5% è impressionante. Dopo i risulta… - TgLa7 : #Covid_19: casa farmaceutica statunitense #Moderna annuncia in una nota che il suo #vaccino contro il Covid-19, in… - RobTallei : Il vaccino di #Moderna si conserva a -20° e nei normali frigo resiste fino a 30 giorni. Quello di #Pfizer si conser… - hwarangnick : RT @Dario_Donato: La Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-cornavirus danno un'efficacia al 95%. Superata Moderna che… - fabiogermani : RT @lorepregliasco: Pfizer annuncia il 95% di efficacia. Da parte mia grande speranza per il vaccino ma anche attenzione su queste %, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Nella corsa al vaccino anti-Covid, oggi è la volta di Pfizer: il colosso americano fa sapere che il suo candidato vaccino è efficace al 95% e non ha avuto effetti ...Il vaccino sperimentale per il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech si è rivelato efficace al 95% nei risultati finali di uno studio cardine e si sta mostrando anche come un prodotto sicuro, ...