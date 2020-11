Vaccino, l'annuncio della Pfizer: " È efficace al 95%, nessun effetto collaterale grave" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono stati illustrati i dati del completamento della Fase 3. A giorni la richiesta di autorizzazione alla Food and Drugs Administration Usa Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono stati illustrati i dati del completamentoFase 3. A giorni la richiesta di autorizzazione alla Food and Drugs Administration Usa

AlbertoBagnai : Eh!? Quindi, supponendo che il vaccino esista e funzioni, sarebbe stato lecito far morire delle persone purché Trum… - marcodimaio : L'annuncio di #Moderna è un'altra buona notizia nel percorso verso il #vaccino. Ricerca e concorrenza in questi cas… - SkyTG24 : L'annuncio di #Moderna: 'vaccino contro il #Covid_19 efficace al 94,5%'. Si conserva a temperature standard:… - nunziarusso4 : Vaccino, l'annuncio della Pfizer: ' È efficace al 95%, nessun effetto collaterale grave' - nonfaretardi : Resistere, resistere, resistere. Il vaccino di Pfizer è efficace al 95% e non ha effetti avversi gravi: l’annuncio… -