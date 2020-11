Vaccino Covid, The Lancet: “Buoni risultati per il cinese CoronaVac in fase 1/2” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un altro candidato Vaccino, anche se in fase 1/2, si aggiunge alla lista dei composti che mostrano buoni risultati. Si tratta del Vaccino cinese anti-Covid CoronaVac, basato su virus Sars Cov 2 inattivato. In un trial clinico fase 1/2 su oltre 700 individui di 18-59 anni, il Vaccino, secondo quanto riporta The Lancet Infectious Diseases, è risultato sicuro e senza effetti avversi, nonché in grado di indurre rapidamente la produzione di anticorpi dopo due dosi di prodotto. Resta da verificare in un trial di fase 3 se la concentrazione di anticorpi indotta da CoronaVac sia sufficiente a prevenire l’infezione e se il Vaccino funzioni anche negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un altro candidato, anche se in1/2, si aggiunge alla lista dei composti che mostrano buoni. Si tratta delanti-, basato su virus Sars Cov 2 inattivato. In un trial clinico1/2 su oltre 700 individui di 18-59 anni, il, secondo quanto riporta TheInfectious Diseases, è risultato sicuro e senza effetti avversi, nonché in grado di indurre rapidamente la produzione di anticorpi dopo due dosi di prodotto. Resta da verificare in un trial di3 se la concentrazione di anticorpi indotta dasia sufficiente a prevenire l’infezione e se ilfunzioni anche negli ...

RobertoBurioni : Le ottime notizie sul vaccino sono confermate anche dal National Institute of Health statunitense. Non aprite ancor… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Le geopolitica e la distribuzione del vaccino anti Covid-19 ? Il vaccino italiano ?… - reportrai3 : Siamo in onda su Rai3 e RaiPlay! - clikservernet : Vaccino Covid, The Lancet: “Buoni risultati per il cinese CoronaVac in fase 1/2” - Noovyis : (Vaccino Covid, The Lancet: “Buoni risultati per il cinese CoronaVac in fase 1/2”) Playhitmusic - -