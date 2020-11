Vaccino Covid, Pfizer termina l’analisi della fase 3 e annuncia: “Efficacia al 95%”. Moderna due giorni fa dava il suo candidato al 94,5% (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella corsa al Vaccino anti-Covid oggi è di nuovo il turno di Pfizer-Biontech: l’azienda farmaceutica statunitense annuncia di far finito la fase 3 di sperimentazione e fa sapere che il suo candidato è “efficace al 95% e non produce effetti collaterali gravi“. La percentuale è ancora più alta rispetto alla prima stima del 90% fornita una settimana fa sulla base dei risultati intermedi. E soprattutto pone momentaneamente Pfizer sul gradino più alto del podio nella corsa mondiale: solo due giorni fa, il 16 novembre, Moderna dava il suo a un’efficacia al 94,5%. L’azienda ha avviato accordi con l’Ue per 160 milioni di dosi e se la trattativa dovesse concludersi, Bruxelles arriverebbe al sesto contratto dopo quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella corsa alanti-oggi è di nuovo il turno di-Biontech: l’azienda farmaceutica statunitensedi far finito la3 di sperimentazione e fa sapere che il suoè “efficace al 95% e non produce effetti collaterali gravi“. La percentuale è ancora più alta rispetto alla prima stima del 90% fornita una settimana fa sulla base dei risultati intermedi. E soprattutto pone momentaneamentesul gradino più alto del podio nella corsa mondiale: solo duefa, il 16 novembre,il suo a un’efficacia al 94,5%. L’azienda ha avviato accordi con l’Ue per 160 milioni di dosi e se la trattativa dovesse concludersi, Bruxelles arriverebbe al sesto contratto dopo quelli ...

