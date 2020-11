Vaccino Covid Pfizer: gli ultimi risultati dei test (Di mercoledì 18 novembre 2020) Vaccino Covid Pfizer: l’azienda americana, in risposta agli studi di Moderna, aumenta la percentuale di efficacia. Vicini ad un risultato Ormai è una rincorsa continua a colpi di annunci. Appena il tempo di incassare l’annuncio di Moderna che ha dichiarato il suo Vaccino anti Covid efficace al 94% e oggi arriva la contro replca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 18 novembre 2020): l’azienda americana, in risposta agli studi di Moderna, aumenta la percentuale di efficacia. Vicini ad un risultato Ormai è una rincorsa continua a colpi di annunci. Appena il tempo di incassare l’annuncio di Moderna che ha dichiarato il suoantiefficace al 94% e oggi arriva la contro replca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

