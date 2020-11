Vaccino Covid, Pfizer: "Efficace al 95%" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Nella corsa al Vaccino anti-Covid, oggi è la volta di Pfizer: il colosso americano fa sapere che il suo candidato Vaccino è Efficace al 95% e non ha avuto effetti collaterali gravi. Si tratta della prima serie di risultati completi di una sperimentazione in fase avanzata, come rileva il 'New York Times'. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, i dati presentati oggi hanno mostrato che il Vaccino ha prevenuto le forme sia lievi che gravi di Covid-19, ha comunicato il colosso del farmaco. Ed è risultato Efficace al 94% negli anziani, più vulnerabili allo sviluppo di Covid-19 grave e meno propensi a una piena risposta ad alcuni tipi di vaccini. Pfizer, che ha sviluppato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Nella corsa alanti-, oggi è la volta di: il colosso americano fa sapere che il suo candidatoal 95% e non ha avuto effetti collaterali gravi. Si tratta della prima serie di risultati completi di una sperimentazione in fase avanzata, come rileva il 'New York Times'. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, i dati presentati oggi hanno mostrato che ilha prevenuto le forme sia lievi che gravi di-19, ha comunicato il colosso del farmaco. Ed è risultatoal 94% negli anziani, più vulnerabili allo sviluppo di-19 grave e meno propensi a una piena risposta ad alcuni tipi di vaccini., che ha sviluppato il ...

