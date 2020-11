Vaccino Covid, l’annuncio di Pfizer: efficacia record (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una decina di giorni fa l’annuncio da parte di Pfizer riguardo la conclusione della fase sperimentale del Vaccino anti Covid. Oggi la casa farmaceutica rilancia: efficacia record. Forse si inizia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una decina di giorni fada parte diriguardo la conclusione della fase sperimentale delanti. Oggi la casa farmaceutica rilancia:. Forse si inizia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - RobertoBurioni : Le ottime notizie sul vaccino sono confermate anche dal National Institute of Health statunitense. Non aprite ancor… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - pbrex668 : RT @LucianoBarraCar: La globalizzazione stava già perdendo da sola prima del Covid; appena saranno costretti a terminare la pandemia, starà… - bettasanlazzaro : RT @lucianocapone: Arcuri era stato avvisato dal @MinisteroSalute di rifornirsi di siringhe per il vaccino anti Covid, ma non ha bandito ga… -