Vaccino, buone notizie dall'America e ne arriva un terzo dalla Cina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl pensiero comune è che usciremo dalla pandemia solo quando avremo un'arma a nostra disposizione. Quella luce in fondo al tunnel indicata da molti si chiama Vaccino e la corsa per riuscirne a svilupparne uno contro il covid-19 è partita da tempo. La linea del traguardo si intravede e dopo Pfizer e Moderna, si iscrive anche un terzo concorrente cinese. Dal Paese asiatico giungono notizie incoraggianti in merito al "CoronaVac", un Vaccino basato su virus SARS-CoV-2 inattivato. Le prime sperimentazioni farebbero propendere verso l'ottimismo. Testato su 700 individui tra i 18 e i 59 anni, i risultati hanno evidenziato un Vaccino sicuro e capace di di indurre rapidamente la produzione di anticorpi dopo due somministrazioni. A divulgare i dati è stata la rivista ...

Quella luce in fondo al tunnel indicata da molti si chiama vaccino e la corsa per riuscirne a svilupparne uno contro il covid-19 è partita da tempo. La linea del traguardo si intravede e dopo Pfizer e ...

(ANSA) - MOSCA, 18 NOV - Ben 2,2 milioni di dosi del vaccino Sputnik V saranno messe a disposizione della popolazione civile nel mese di dicembre. Lo ha detto la vice primo ministro russo Tatyana Goli ...