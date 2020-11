Vaccino antinfluenzale, Ats Milano ammette: “Dalla nostra filiera disponibilità ridottissime. E non si sa quando ci saranno rifornimenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa volta a certificare il fallimento di Regione Lombardia sui vaccini antinfluenzali è la stessa Regione Lombardia. “Al momento attuale tutta la filiera distributiva del Vaccino antinfluenzale per Ats Milano presenta disponibilità ridottissime di Vaccino over 65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici”, si legge infatti in una mail inviata oggi pomeriggio dall’Ats di Milano (la vecchia Asl) ad alcuni medici in attesa di dosi per i pazienti. “Non è stato comunicato al momento quando vi potranno essere ulteriori rifornimenti di Vaccino”. La mail, diffusa dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, fa in un colpo solo carta straccia di tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa volta a certificare il fallimento di Regione Lombardia sui vaccini antinfluenzali è la stessa Regione Lombardia. “Al momento attuale tutta ladistributiva delper Atspresentadiover 65, e non presenta altredi altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici”, si legge infatti in una mail inviata oggi pomeriggio dall’Ats di(la vecchia Asl) ad alcuni medici in attesa di dosi per i pazienti. “Non è stato comunicato al momentovi potranno essere ulteriori rifornimenti di”. La mail, diffusa dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, fa in un colpo solo carta straccia di tutte le ...

