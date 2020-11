Vaccino anti Covid, Lonardo interroga il ministro Speranza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sul mercato iniziano finalmente ad esserci diversi vaccini, ma sussistono alcuni problemi logistici… uno tra tutti, la necessità impellente di frigoriferi adeguati. Ho presentato, pertanto, una interrogazione parlamentare al ministro della Salute per chiedere di sapere cosa intenda fare per risolvere tale problematica e se sia già scattato un piano per distribuire il Vaccino; se risponda al vero che sarà Pfizer a consegnare il farmaco, analogamente alle altre aziende farmaceutiche; se si stia provvedendo ad acquistare le siringhe; ed infine se la distribuzione sarà gratuita per tutti o solo per alcune categorie”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sul mercato iniziano finalmente ad esserci diversi vaccini, ma sussistono alcuni problemi logistici… uno tra tutti, la necessità impellente di frigoriferi adeguati. Ho presentato, pertanto, unazione parlamentare aldella Salute per chiedere di sapere cosa intenda fare per risolvere tale problematica e se sia già scattato un piano per distribuire il; se risponda al vero che sarà Pfizer a consegnare il farmaco, analogamente alle altre aziende farmaceutiche; se si stia provvedendo ad acquistare le siringhe; ed infine se la distribuzione sarà gratuita per tutti o solo per alcune categorie”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

