Vaccino anti-Covid | il sondaggio incredibile | italiani preoccupati | mezzo Paese non vuole farlo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Mezza Italia ha paura di farsi il19. Secondo ilIpsos per la trasmissione diMartedì, andata in onda ieri 17 novembre su La7, un italiano su sei rifiuterà di farsi vaccinare: "Se nel 2021 verrà messo a disposizione dei cittadini il, lei lo farà?" era il quesito posto ai cittadini ma solo un terzo o poco più del campione intervistato ha risposto che "lo farà certamente appena possibile". Pessimismo anche sulla disponibilità: il 58% ritiene che non ce ne sarà a sufficienza per tutti. Così tra annunci e promesse mentre va ava corsa delle case farmaceutiche per il ...