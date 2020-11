Vaccino anti-Covid | gravissima accusa di Garattini al governo | “Doveva muoversi prima”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il futuro-19 basterà per tutti? “E’ un problema su cui abbiamo insistito fin dall’inizio di questa pandemia”, ma il risultato è che “avremmo potuto muovercisecondo Silvio(nella foto in basso), fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. Un atto d’durissimo nei confonti dele del ministro della Salute, Roberto Speranza, quello che in estate invece di lavorare per prenotare i vaccini scriveva libri per spiegarci come eravamo guariti dalilsul“Tutte le cose che sono necessarie e import” per vincere la guerra al coronavirus “le dobbiamo ...