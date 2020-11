Vaccino anti-Covid, ecco il piano distribuzione di Arcuri: prime dosi a ospedali e Rsa (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) «Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus». Da questo assunto parte il piano per i vaccini anti-Coronavirus inviato dal Commissario per l’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, ai presidenti delle Regioni e al ministero della Salute e degli Affari regionali per conoscenza. Le priorità saranno gli ospedali e le Rsa per anziani. Dopo Pfizer, anche Moderna ha annunciato un’efficacia di oltre il 90% del proprio Vaccino sperimentale contro Covid-19. Di quelli in arrivo, ha spiegato Arcuri, destinati a tutte le altre categorie di cittadini, «saranno previste modalità differenti di somministrazione, in linea ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) «Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus». Da questo assunto parte ilper i vaccini-Coronavirus inviato dal Commissario per l’emergenza sanitaria, Domenico, ai presidenti delle Regioni e al ministero della Salute e degli Affari regionali per conoscenza. Le priorità saranno glie le Rsa per anziani. Dopo Pfizer, anche Moderna ha annunciato un’efficacia di oltre il 90% del propriosperimentale contro-19. Di quelli in arrivo, ha spiegato, destinati a tutte le altre categorie di cittadini, «saranno previste modalità differenti di somministrazione, in linea ...

