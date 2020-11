Usa, il racconto di un’infermiera: “Ci sono pazienti che muoiono sostenendo la non esistenza del Covid” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Jodi Doering, un’infermiera americana, ha sottolineato episodi di negazionismo estremo sul Covid: “I pazienti continuano a dire che il coronavirus non esiste anche sul letto di morte”. un’infermiera americana, Jodi Doering, ha raccontato incredibili episodi di negazionismo sul Covid-19. La donna lavora come infermiera in un pronto soccorso nel South Dakota, nel Midwest degli Stati L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Jodi Doering,americana, ha sottolineato episodi di negazionismo estremo sul Covid: “Icontinuano a dire che il coronavirus non esiste anche sul letto di morte”.americana, Jodi Doering, ha raccontato incredibili episodi di negazionismo sul Covid-19. La donna lavora come infermiera in un pronto soccorso nel South Dakota, nel Midwest degli Stati L'articolo NewNotizie.it.

Jodi Doering, un'infermiera americana in prima linea contro il coronavirus, ha sottolineato episodi di negazionismo estremo.

L’epidemia di Coronavirus continua a dilagare negli Usa e ora le zone più colpite sono gli stati centrali. Quelli meno popolosi e da sempre scettici nei confronti del virus. Più contagi e morti, in pr ...

