USA Breaking news del 18 novembre 2020

Oggi, 18 novembre, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 18 novembre Capo del Pentagono conferma ritiro truppe in M.O. Il Segretario della Difesa Christopher Miller ha annunciato ufficialmente il ritiro di migliaia di soldati americani dall'Afghanistan e dall'Iraq entro il prossimo 15 gennaio. In entrambi i Paesi, resteranno non più di 2500

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking Breaking. Elezioni USA: Biden in vantaggio in Georgia per poche centinaia di voti Notizie Geopolitiche Covid, "in Italia è record di letalità dopo gli Usa"

Il numero dei morti è sempre sottostimato nelle statistiche. E l'Italia in questo momento ha il tasso di letalità più alto dopo gli Usa". Sono le parole di Walter Ricciardi, co ...

Oggi, 18 novembre, ci giungono nuove notizie dagli USA. Senato blocca nomina capo Fed di Trump; Giuliani pagato 20 mila dollari al giorno ...

Oggi, 18 novembre, ci giungono nuove notizie dagli USA. Senato blocca nomina capo Fed di Trump; Giuliani pagato 20 mila dollari al giorno ...