Usa, bambino di 4 anni perde entrambi i genitori per il Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usa: bambino di 4 anni perde entrambi i genitori per il Covid perde entrambi i genitori a causa del Covid: è quanto accaduto negli Usa a un bambino di 4 anni, Raiden Gonzalez, che ora è stato “adottato” dalla comunità di San Antonio, in Texas, dove il piccolo vive con i suoi zii. Tutto è iniziato lo scorso giugno quando il padre del bambino, il 33enne Adan Gonzalez Jr., ha contratto il virus. L’uomo, ricoverato il 6 giugno, è poi deceduto il 26 dello stesso mese. Qualche mese dopo, il 5 ottobre, anche la madre del bambino, la 29enne Mariah Gonzalez, è morta a causa di una polmonite legata al Covid. La storia di Raiden ha commosso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usa:di 4per ila causa del: è quanto accaduto negli Usa a undi 4, Raiden Gonzalez, che ora è stato “adottato” dalla comunità di San Antonio, in Texas, dove il piccolo vive con i suoi zii. Tutto è iniziato lo scorso giugno quando il padre del, il 33enne Adan Gonzalez Jr., ha contratto il virus. L’uomo, ricoverato il 6 giugno, è poi deceduto il 26 dello stesso mese. Qualche mese dopo, il 5 ottobre, anche la madre del, la 29enne Mariah Gonzalez, è morta a causa di una polmonite legata al. La storia di Raiden ha commosso ...

Agenzia_Italia : Un bambino di 5 anni ha perso il padre e la madre per il Covid - chefoss : @alfex46 tornei locali, in USA in cui il livello massimo era dato dal tipo di NY (again); tornei internazionali Par… - AglioVestito : @luisannamesseri In friulano è un vezzeggiativo di “bambino”. “Nina” per il femminile ma stranamente non viene usat… - LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: Un bambino di 5 anni ha perso il padre e la madre per il Covid - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Italia: Un bambino di 5 anni ha perso il padre e la madre per il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Usa bambino Usa, Raiden commuove l’America, a 4 anni perde entrambi i genitori a causa del Covid Sky Tg24 Audi A3 Sportback 30 g-tron S tronic del 2019 usata a Pratola Serra

Annuncio vendita Audi A3 Sportback 30 g-tron S tronic usata del 2019 a Pratola Serra, Avellino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

La strana vita negli USA del rignanese Joe Dell (Del Vecchio) di J.W. Spurlock

Questa è una breve biografia sul mio bisnonno, Giuseppe Scipione Del Vecchio , emigrato in USA nel 1912 e deceduto nel marzo 1962.

Annuncio vendita Audi A3 Sportback 30 g-tron S tronic usata del 2019 a Pratola Serra, Avellino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Questa è una breve biografia sul mio bisnonno, Giuseppe Scipione Del Vecchio , emigrato in USA nel 1912 e deceduto nel marzo 1962.