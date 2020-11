‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/11/20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fortuna che ci ha pensato Sophie Codegoni, nella puntata odierna di Uomini e Donne, a bilanciare con un pizzico di oggettività le incredibili fregnacce che taluni hanno il coraggio di farsi uscire dalla bocca pur di remare contro alla gente che gli sta palesemente sui maroni, perché da qualche tempo a questa parte là dentro si sfiora la follia vera. Ancora non mi ero ripresa dal siparietto dedicato ad Aurora Tropea un paio di giorni fa (durante il quale il prode Gianni Sperti ha avuto il barbaro coraggio di prendersela ancora con la dama nonostante lei si stesse diChiarando molto interessata a quel Giancarlo con cui sarebbe stata anche pronta ad uscire dal programma in quel momento, mentre il brizzolato cavaliere palesava in ogni modo – compreso quel delicatissimo “capisco che volete levarvela dalle balle, ma proprio io me la devo accollare?” – quanto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fortuna che ci ha pensato Sophie Codegoni, nellaodierna di Uomini e Donne, a bilanciare con un pizzico di oggettività le incredibili fregnacce che taluni hanno il coraggio di farsi uscire dalla bocca pur di remare contro alla gente che gli sta palesemente sui maroni, perché da qualche tempo a questa parte là dentro si sfiora la follia vera. Ancora non mi ero ripresa dal siparietto dedicato ad Aurora Tropea un paio di giorni fa (durante il quale il prode Gianni Sperti ha avuto il barbaro coraggio di prendersela ancora con la dama nonostante lei si stesse dirando molto interessata a quel Giancarlo con cui sarebbe stata anche pronta ad uscire dal programma in quel momento, mentre il brizzolato cavaliere palesava in ogni modo – compreso quel delicatissimo “capisco che volete levarvela dalle balle, ma proprio io me la devo accollare?” – quanto ...

