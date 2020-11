UnoMattina si divide: nasce “Prima Pagina”. Trucchetto Auditel per cercare di avvicinarsi a Mattino Cinque? (Di mercoledì 18 novembre 2020) In molti probabilmente se ne erano già accorti da lunedì, ma la notizia dello scorporo Auditel arriva solo questa mattina, quando spunta quella che si può considerare una clamorosa novità per il contenitore mattutino di Rai 1, che da più di trent’anni da il buongiorno ai telespettatori della rete. UnoMattina decide infatti di creare una prima parte, denominata “Prima pagina“, che sottrae così al programma vero e proprio la parte più corposa a livello di minutaggio, quella che precede il Tg1 delle 8:00. Se infatti fino a lì la trasmissione totalizza una durata di circa 55 minuti netti – ospitando solamente un oroscopo di Jupiter, una breve edizione del Tg1 delle 7:00 e un’altra con la lingua dei segni mezz’ora dopo – la parte successiva, quella che ora ai fini degli ascolti verrà considerata UnoMattina, ha una durata ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) In molti probabilmente se ne erano già accorti da lunedì, ma la notizia dello scorporoarriva solo questa mattina, quando spunta quella che si può considerare una clamorosa novità per il contenitore mattutino di Rai 1, che da più di trent’anni da il buongiorno ai telespettatori della rete.decide infatti di creare una prima parte, denominatapagina“, che sottrae così al programma vero e proprio la parte più corposa a livello di minutaggio, quella che precede il Tg1 delle 8:00. Se infatti fino a lì la trasmissione totalizza una durata di circa 55 minuti netti – ospitando solamente un oroscopo di Jupiter, una breve edizione del Tg1 delle 7:00 e un’altra con la lingua dei segni mezz’ora dopo – la parte successiva, quella che ora ai fini degli ascolti verrà considerata, ha una durata ...

