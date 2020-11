Under 21, Italia-Svezia oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il programma di Italia-Svezia, gara valevole per la decima e ultima giornata del gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Gli azzurrini guidati dal ct Paolo Nicolato guidano il gruppo con 22 punti ed hanno già staccato il pass per gli Europei. Gli scandinavi hanno invece bisogno dei tre punti se vogliono sperare di agguantare il secondo posto del girone, attualmente occupato dall’Islanda. SEGUI IL LIVE DEL MATCH I TELECRONISTI DEL MATCH L’incontro, in programma oggi mercoledì 18 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con highlights e pagelle a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la decima e ultima giornata del gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Europei21. Gli azzurrini guidati dal ct Paolo Nicolato guidano il gruppo con 22 punti ed hanno già staccato il pass per gli Europei. Gli scandinavi hanno invece bisogno dei tre punti se vogliono sperare di agguantare il secondo posto del girone, attualmente occupato dall’Islanda. SEGUI IL LIVE DEL MATCH I TELECRONISTI DEL MATCH L’incontro, in programmamercoledì 18 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso intv su Rai Due, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto, con highlights e pagelle a ...

