UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2020

anticipazioni puntata 1081 di Una VITA di giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2020: Ramon pensa ad una gravidanza di Carmen, convincendosi che la sua compagna di VITA si comporta in modo così strano perché aspetta un bambino. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 19 novembre 2020 Emilio sta per partire per l'Argentina e decide di fare visita a Felicia. Marcia temporeggia in soffitta, tormentata com'è dai bruttissimi ricordi del suo passato da schiava. Poi si decide a recarsi al rinfresco, ma viene avvicinata e narcotizzata da qualcuno… Foto tratta dall'episodio: Marcia, Ursula, Casilda e Agustina di Una VITA (foto Boomerang tv)

