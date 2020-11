"Una stronz***. Il mio unico specchio l'acqua del water". Ambra Angiolini e la bulimia, un racconto che lascia senza fiato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel suo libro, che si chiama InFame, Ambra Angiolini ha raccontato il dramma della bulimia, con cui ha combattuto da quando aveva 15 anni. E ne parlerà a Le Iene, nella puntata in onda giovedì 19 novembre. E il programma di Italia 1 ne anticipa alcuni, toccanti, estratti: "Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona', ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti", spiega la Angiolini. Quando se ne è accorta di soffrire di bulimia? "La prima volta avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare". Dunque, una frase da prendere, ritagliare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel suo libro, che si chiama InFame,ha raccontato il dramma della, con cui ha combattuto da quando aveva 15 anni. E ne parlerà a Le Iene, nella puntata in onda giovedì 19 novembre. E il programma di Italia 1 ne anticipa alcuni, toccanti, estratti: "Con laci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona', ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti", spiega la. Quando se ne è accorta di soffrire di? "La prima volta avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare". Dunque, una frase da prendere, ritagliare e ...

