Una donna ad della prima società di relazioni istituzionali fondata in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Paola Perrotti è stata nominata Amministratore Delegato di FB&Associati, ladi consulenzainspecializzata in, advocacy e lobbying. Il settore dellesta infatti vivendo una fase di forte crescita con mutamenti radicali frutto di fattori contingenti e dinamiche più consolidate. Da un lato, l’emergenza sanitaria e la necessità di un rilancio complessivo per il Paese, con provvedimenti di incentivazione e nuove regole che interessano per lavolta la totalità dei settori produttivi, ha aperto spazi di attivazione per le imprese fino a poco tempo fa inimmaginabili, ampliando il loro raggio di dialogo, interlocuzione e influenza. Dall’altro, l’ascesa ...