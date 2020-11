Un posto al sole: ROSSELLA fa nascere il figlio di CLARA, ma la tesi? Anticipazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’avvicinamento tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e ROSSELLA (Giorgia Gianetiempo) sembra al momento molto labile: i due giovani personaggi di Un posto al sole, pur avendo fatto l’amore, sono presi da mille dubbi e non riescono a venire a capo della loro situazione amorosa. Leggi anche: Uomini e donne Anticipazioni: GIANLUCA in difficoltà, non ha più corteggiatrici? Tra pochi giorni, però, i due potrebbero ritrovare l’alchimia di un tempo: accadrà quando saranno proprio i ragazzi a far nascere il figlio di CLARA (Imma Pirone)! Patrizio e ROSSELLA a quel punto saranno molto felici, ma le Anticipazioni ci dicono che il giovane Giordano si sentirà minacciato dalla presenza della “solita” Ilaria (Greta Berti), che come avrete notato si ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’avvicinamento tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e(Giorgia Gianetiempo) sembra al momento molto labile: i due giovani personaggi di Unal, pur avendo fatto l’amore, sono presi da mille dubbi e non riescono a venire a capo della loro situazione amorosa. Leggi anche: Uomini e donne: GIANLUCA in difficoltà, non ha più corteggiatrici? Tra pochi giorni, però, i due potrebbero ritrovare l’alchimia di un tempo: accadrà quando saranno proprio i ragazzi a farildi(Imma Pirone)! Patrizio ea quel punto saranno molto felici, ma leci dicono che il giovane Giordano si sentirà minacciato dalla presenza della “solita” Ilaria (Greta Berti), che come avrete notato si ...

yeoyeorise : RT @hanjone_mp3: guardatelo come ha preso il posto del sole - hanjone_mp3 : guardatelo come ha preso il posto del sole - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Rossella tra Università e sentimenti... - TopMoviie : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… -