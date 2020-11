UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 19 novembre 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 19 novembre 2020: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) cerca di coinvolgere Michele Saviani (Alberto Rossi) nella sua campagna a favore dei rom, ma ciò porta a tensioni in famiglia. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARCELLO e ROBERTA lasciano Milano? Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) decide di incontrare Ilaria (Greta Berti) per avere con lei un chiarimento. Le manovre di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) hanno portato a una crisi di liquidità ai Cantieri e ora Marina Giordano (Nina Soldano) deve affrontare una non facile situazione sul lavoro… Per colpa di Cinzia, sembra che il desiderio di Cotugno di partire insieme a Bice per Ischia non possa trasformarsi ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 18 novembre 2020)di Unalin onda19: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) cerca di coinvolgere Michele Saviani (Alberto Rossi) nella sua campagna a favore dei rom, ma ciò porta a tensioni in famiglia. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: MARCELLO e ROBERTA lasciano Milano? Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) decide di incontrare Ilaria (Greta Berti) per avere con lei un chiarimento. Le manovre di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) hanno portato a una crisi di liquidità ai Cantieri e ora Marina Giordano (Nina Soldano) deve affrontare una non facile situazione sul lavoro… Per colpa di Cinzia, sembra che il desiderio di Cotugno di partire insieme a Bice per Ischia non possa trasformarsi ...

