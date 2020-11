Un Posto al Sole, anticipazioni 18 novembre: Giulia contro la discriminazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 18 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Giulia è molto dispiaciuta per le proteste contro i Dimitru, di origine rom, e cerca di trovare una soluzione coinvolgendo Michele… Di recente Giulia ha avuto a che fare con le proteste di alcuni cittadini che non accettavano che un alloggio popolare fosse stato assegnato a una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020)“Unal”, puntata del 182020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45?è molto dispiaciuta per le protestei Dimitru, di origine rom, e cerca di trovare una soluzione coinvolgendo Michele… Di recenteha avuto a che fare con le proteste di alcuni cittadini che non accettavano che un alloggio popolare fosse stato assegnato a una Articolo completo: dal blog SoloDonna

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per vi come sempre su @RaiPlay - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per vi come sempre su @RaiPlay - Occe64 : RT @SaraBergadano: @mengonimarco In questa triste e uggiosa giornata milanese ritroveremo, insieme, quel posto in cui andavamo insieme dove… - Obi1K2 : RT @SaraBergadano: @mengonimarco In questa triste e uggiosa giornata milanese ritroveremo, insieme, quel posto in cui andavamo insieme dove… - SaraBergadano : @mengonimarco In questa triste e uggiosa giornata milanese ritroveremo, insieme, quel posto in cui andavamo insieme… -