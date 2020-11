Un cimitero dedicato agli animali d’affezione sorgerà a Genova

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sarà un. La seduta del consiglio comunale infatti ha approvato una mozione presentata da Federico Bertorello (Lega), Franco De Benedictis e Alberto Campanella (Fdi) che invita il sindaco e la giunta a mettere in atto tutti gli strumenti opportuni per la creazione di unper gli. La mozione è stata approvata all’unanimità. Sarà necessario anche promuovere un progetto di fattibilità da demandareuffici tecnici con il coinvolgimento delle associazioni locali di volontariato che operano in difesa degli, e istituire servizi e infrastrutture funzionali, ad esempio un forno crematorio, la cui realizzazione e gestione sarà senza oneri per ...