UFFICIALE – La Lazio tessera Andrea Cannavaro, figlio del capitano dell’Italia Campione del Mondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Lazio tessera Andrea Cannavaro. Il figlio del capitano dell’Italia Campione del Mondo è un nuovo giocatore biancoceleste Di seguito il comunicato del club del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) La. Ildeldelè un nuovo giocatore biancoceleste Di seguito il comunicato del club del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ndl00 : Ufficiale, la #Lazio ha acquistato Andrea #Cannavaro per l’U-17. Si tratta di un centrocampista ed è figlio dell’ex… - DiMarzio : La #Lazio punta sul nuovo #Cannavaro per le giovanili: è ufficiale - leotecchi : RT @vocelaziale: UFFICIALE: La #Lazio ha acquistato Andrea #Cannavaro?? Figlio di Fabio????? Classe 2004, ex #GuangzhouEvergrande?? Si agg… - vocelaziale : UFFICIALE: La #Lazio ha acquistato Andrea #Cannavaro?? Figlio di Fabio????? Classe 2004, ex #GuangzhouEvergrande??… - cn1926it : UFFICIALE - #Lazio, acquistato il figlio di Fabio #Cannavaro: il comunicato -