Ue | ok manovre Paesi Eurozona | sostengono economia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Bruxelles, 18 nov. (Adnkronos) – La Commissione Europea promuove in blocco leeconomiche varate daidell’area euro per sostenere l’, colpita dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Data la sospensione delle regole del patto di stabilità prevista dalla clausola generale di salvaguardia, le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2020 erano di natura “qualitativa”, ricorda l’esecutivo Ue. Per la Commissione, “tutti i documenti programmatici di bilancio sono nel complesso in linea con le raccomandazioni del Consiglio del 20 luglio 2020. La maggior parte delle misurel’attività economica, su uno sfondo caratterizzato da una notevole incertezza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.