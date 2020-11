Ue: ok alla bozza del bilancio Italia ma mancano alcune coperture (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l'ok Ue alla bozza Italiana del documento programmatico di bilancio, giudicata 'in linea con le raccomandazioni' adottate dal Consiglio del 20 luglio. 'Molte delle misure previste - scrive la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l'ok Uena del documento programmatico di, giudicata 'in linea con le raccomandazioni' adottate dal Consiglio del 20 luglio. 'Molte delle misure previste - scrive la ...

La bozza italiana di documento programmatico di bilancio (Dpb) "è in linea con le raccomandazioni" adottate dal Consiglio il 20 luglio, e "molte delle misure stanno sostenendo l'attività economica di ...

