Tutto l’amore di George Clooney per Amal Alamuddin: «Prima di lei la mia vita era vuota» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il divorzio dalla collega Talia Balsam nel 1993, George Clooney aveva una certezza: «Non mi risposerò mai. Non avrò figli. Ho il lavoro, ho tanti amici, la mia vita è piena, è tutto perfetto». Il divo cinquantanovenne l’ha raccontato a Gq – che l’ha eletto «Icona dell’anno 2020» – confidando che solo quando ha conosciuto Amal Alamuddin ha capito «quanto la mia vita fosse vuota. Con lei è cambiato tutto. Ha riempito un enorme spazio vuoto di cui non ero consapevole». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il divorzio dalla collega Talia Balsam nel 1993, George Clooney aveva una certezza: «Non mi risposerò mai. Non avrò figli. Ho il lavoro, ho tanti amici, la mia vita è piena, è tutto perfetto». Il divo cinquantanovenne l’ha raccontato a Gq – che l’ha eletto «Icona dell’anno 2020» – confidando che solo quando ha conosciuto Amal Alamuddin ha capito «quanto la mia vita fosse vuota. Con lei è cambiato tutto. Ha riempito un enorme spazio vuoto di cui non ero consapevole».

