Tumori della pelle | inquinamento tra le cause

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) I dermatologi Sidemast: “Per ianche l’fa la sua parte. Per queste neoplasie si muore molto più al Nord che al Sud” “Non è solo il sole a causare l’aumento dei, ma anche l’. E in Italia si muore per questo tipo dimolto più al Nord che al… L'articolo Corriere Nazionale.