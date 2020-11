Trump si sveglia e prima del caffè twitta: 'Hanno rubato le elezioni' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Appena si è svegliato stamattina in un tweet, Trump ha affermato di aver vinto le elezioni, citando un articolo del New York Times su come il suo totale netto di voti sia aumentato dal 2016 (tuttavia, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Appena si èto stamattina in un tweet,ha affermato di aver vinto le, citando un articolo del New York Times su come il suo totale netto di voti sia aumentato dal 2016 (tuttavia, ...

Donald Trump non ha eventi nel suo programma pubblico e sta invece usando la sua mattinata per twittare false affermazioni sulle elezioni presidenziali.

Ue-Usa: Borrell, relazioni trans-Atlantiche mutate per sempre da presidenza Trump

L'avvento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden non basterà a ripristinare la fiducia e la cooperazione trans-atlantica erosa ...

