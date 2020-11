Trump ha twittato che i morti hanno votato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siamo convinti che una dichiarazione di questo tipo, soprattutto visto l’ampio megafono a disposizione di Donald Trump su Twitter, entrerà a far parte della narrazione collettiva di queste elezioni Usa 2020. Secondo il presidente Usa, anche i morti hanno votato a queste elezioni Usa. L’affermazione, come spesso accade, è tutta scritta in caps lock con una frase secca e perentoria. Puntualmente, tra le altre cose, bollinata da Twitter come inattendibile. LEGGI ANCHE > Solo i giornali italiani prendono sul serio la storia del divorzio di Melania Secondo Trump, i morti hanno votato alle elezioni Usa “DEAD PEOPLE VOTED” https://t.co/y6WRvCBykc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2020 Il post di Donald ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siamo convinti che una dichiarazione di questo tipo, soprattutto visto l’ampio megafono a disposizione di Donaldsu Twitter, entrerà a far parte della narrazione collettiva di queste elezioni Usa 2020. Secondo il presidente Usa, anche ia queste elezioni Usa. L’affermazione, come spesso accade, è tutta scritta in caps lock con una frase secca e perentoria. Puntualmente, tra le altre cose, bollinata da Twitter come inattendibile. LEGGI ANCHE > Solo i giornali italiani prendono sul serio la storia del divorzio di Melania Secondo, ialle elezioni Usa “DEAD PEOPLE VOTED” https://t.co/y6WRvCBykc — Donald J.(@realDonald) November 17, 2020 Il post di Donald ...

a_cegna : @marcodellaguzzo @marcoleofrigio @guidoolimpio @pelizza_simone Non ha twittato. Non serviva è finito su tutti i gio… - marcodellaguzzo : @a_cegna @marcoleofrigio @guidoolimpio @pelizza_simone Se non mi sbaglio e non mi è sfuggito, Trump non ne ha nemmeno twittato - CharlieCK2014 : RT @Yi_Benevolence: 'Se uno Stato non accoglie un ricorso, allora il candidato può rivolgersi direttamente alla Corte Suprema. Il rifiuto d… - HOGWORDS : RT @Yi_Benevolence: 'Se uno Stato non accoglie un ricorso, allora il candidato può rivolgersi direttamente alla Corte Suprema. Il rifiuto d… - NonnaMaria15 : RT @Yi_Benevolence: 'Se uno Stato non accoglie un ricorso, allora il candidato può rivolgersi direttamente alla Corte Suprema. Il rifiuto d… -