Tre assist contro la Germania, la stampa spagnola annuncia la "resurrezione" di Fabian Ruiz (Di mercoledì 18 novembre 2020) E al terzo assist resuscitò. La prestazione di Fabian Ruiz nella goleada della Spagna rifilata alla Germania assume sulla stampa spagnola toni quasi biblici. I tre assist in Nations League gli valgono voti altissimi e tanti elogi. E il Mundo Deportivo a scrivere di giocatore "risorto" dopo le ultime deludenti prestazioni: "Dopo aver giocato male nelle precedenti partite, il centrocampista del Napoli è tornato a mostrare la sua versione migliore: incredibile sfornare tre assist così". Anche AS ne celebra la gran partita: "Entrato nel secondo tempo al posto di Canales, si segnala per una grande partita. Calcia magistralmente l'angolo dell'1-0 e mostra come superare muri e disegnare traiettorie".

