Trasporto aereo, l'1% della popolazione causa la metà delle emissioni globali (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – L'1% della popolazione mondiale è responsabile di oltre la metà delle emissioni di carbonio di tutto il settore aereo. Questa piccola frazione di persone è composta dai cosiddetti super "frequent flyer", ovvero da chi percorre circa 56 mila km all'anno, equivalenti a tre voli a lungo raggio all'anno, un volo a corto raggio al mese o una combinazione dei due. A sostenerlo è uno studio della Linnaeus University, in Svezia, appena pubblicato sul Global Environmental Change, che identifica anche le grandi sproporzioni del settore aereo globale. Nel 2018, solo l'11% della popolazione mondiale ha preso un aereo e soltanto il 4% è ...

