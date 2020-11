Traffico Roma del 18-11-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Luceverdevedi trovarti dalle redazione invariata la situazione sulla tangenziale est in direzione San Giovanni lunghe code per incidente da Corso Francia Sino all’uscita per la via Nome lunghe code per lavoro invece sulla Salaria illo ricordiamo è deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile e ci sono code a partire dalla tangenziale in direzione raccordo in colonna 20 per ilintenso su via della Pineta Sacchetti della galleria Giovanni XXIII fino a via Francesco Marconi verso via di Boccea nella zona di Settecamini incidente sulla Tiburtina all’altezza di di Castel Madama verso Tivoli code a partire da via di Tor Cervara neanche questa sera lavori notturni all’interno dei sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia chiusi dalle 21 alle 6 di domani tra viale del Policlinico e viale del Muro Torto In ...