Totti Roma | si prepara il ritorno | incontro con Friedkin Ecco il suo ruolo

Francesco Totti è pronto a fare il suo ritorno alla Roma. C'è stato un primo approccio tra l'ex capitano e i Friedkin. Ecco quale ruolo avrà Francesco Totti e la Roma non possono stare per così tanto tempo lontani. Se l'idillio tra il capitano e il club giallorosso è stato rotto nel giugno 2019 (tante le incomprensioni con la gestione Pallotta), ora il "Pupone" potrebbe fare ritorno a casa nell'era Friedkin. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato già un primo incontro tra Totti e i Friedkin, propiziato dal CEO Fienga. All'orizzonte per Totti ci sarebbe un ...

