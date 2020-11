Torino | rinnovo Singo | c’è l’accordo totale I dettagli dell’intesa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Accordotra ile Wilfried. Il terzino resterà per molto tempo ancora nella squadra granata. Ecco iSi procede a velocità spedita per ildi Wilfried. Il terzino destro classe 2000 è diventato in un batter d’occhio uno dei calciatori più osannati deldi Giampaolo e ilsembra cosa scontata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è ormai prossimo l’accordo fino al 2024 con un’opzione per un altro anno: avanti dunque, presumibilmente, fino al 2025 per il terzino che ha stregato Giampaolo. Leggi su Calcionews24.com