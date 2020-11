Tommaso Zorzi: “Selvaggia Roma ha rubato i vestiti di Eliana Michelazzo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci si è arrabbiata con Selvaggia e Tommaso ha preso la palla al balzo per tirare fuori un argomento di cui abbiamo abbondantemente parlato questa estate con protagonista Eliana Michelazzo che aveva accusato Selvaggia Roma di averle rubato vestiti e scarpe, facendo pure la lista delle cose che le mancavano. Questa estate è uscita su tutti i giornali perché lei era la coinquilina di Eliana Michelazzo e lei le aveva rubato tutti i vestiti e postava le foto. Questa estate è uscita su tutti i giornali perché lei era la coinquilina di Eliana Michelazzo e lei le aveva rubato tutti i vestiti e postava le foto con le sue robe, tipo le ciabatte di Louis Vuitton, pare che rubasse i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci si è arrabbiata con Selvaggia eha preso la palla al balzo per tirare fuori un argomento di cui abbiamo abbondantemente parlato questa estate con protagonistaMichelazzo che aveva accusato Selvaggiadi averlee scarpe, facendo pure la lista delle cose che le mancavano. Questa estate è uscita su tutti i giornali perché lei era la coinquilina diMichelazzo e lei le avevatutti ie postava le foto. Questa estate è uscita su tutti i giornali perché lei era la coinquilina diMichelazzo e lei le avevatutti ie postava le foto con le sue robe, tipo le ciabatte di Louis Vuitton, pare che rubasse i ...

