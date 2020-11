Tommaso Zorzi influenza esiti del televoto? Parla Signorini: “Con Urtis si sono frequentati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Qual è il vero poter di Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip e soprattutto sui social? Se lo sono chiesti i giornalisti di Chi insieme al padrone di casa del reality, Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata di Casa Chi, nella quale è stato dedicato ampio spazio proprio al giovane concorrente amatissimo sui social, dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 novembre 2020) Qual è il vero poter dinella Casa del GF Vip e soprattutto sui social? Se lochiesti i giornalisti di Chi insieme al padrone di casa del reality, Alfonso, durante l’ultima puntata di Casa Chi, nella quale è stato dedicato ampio spazio proprio al giovane concorrente amatissimo sui social, dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - GrandeFratello : Stefania Orlando + Tommaso Zorzi = Zorzando ?? #GFVIP - jl3niaw : RT @GrandeFratello: Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - Marina83980874 : RT @tz_sostan: Ma facciamo vedere a Signorini la poca influenza di Tommaso (conduce lui) Zorzi mandando in tendenza i seguenti #? #maparli… -