Tom & Jerry: ecco il trailer italiano del film in uscita nel 2021 (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Warner Bros ha pubblicato il trailer del nuovo film d’animazione dedicato all’amata e strabiliante coppia Tom & Jerry. L’opera con Chloe Grace Moretz uscirà nel 2021 Dopo Scooby! (2020), la Warner Bros torna a portare sul grande schermo un’altra sua “proprietà” che ha fatto la storia dell’animazione. Arriverà infatti Marzo 2021 il film d’animazione Tom & Jerry, dedicato alla famosissima coppia che per decenni ha invaso le Tv di tutto il globo. Il film, diretto da Tim Story, fonderà animazione 2D e live action, una tecnica che da sempre suscita grande curiosità e interesse. Tra i film girati in “tecnica mista” troviamo infatti capolavori e cult del passato come Mary ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Warner Bros ha pubblicato ildel nuovod’animazione dedicato all’amata e strabiliante coppia Tom. L’opera con Chloe Grace Moretz uscirà nelDopo Scooby! (2020), la Warner Bros torna a portare sul grande schermo un’altra sua “proprietà” che ha fatto la storia dell’animazione. Arriverà infatti Marzoild’animazione Tom, dedicato alla famosissima coppia che per decenni ha invaso le Tv di tutto il globo. Il, diretto da Tim Story, fonderà animazione 2D e live action, una tecnica che da sempre sgrande curiosità e interesse. Tra igirati in “tecnica mista” troviamo infatti capolavori e cult del passato come Mary ...

NetflixIT : Oggi è festa ovunque: sulla Terra, all’inferno e in paradiso. E soprattutto nel nostro cuore: buon compleanno Tom E… - WarnerBrosIta : Tom e Jerry arrivano sul grande schermo. Guarda il trailer di #TOMeJERRYilFilm - al cinema nel 2021! - _Duastan : Ho scoperto che Tom Felton pur non esprimendosi sulla transfobia della Rowling, ha messo 'mi piace' ad alcuni suoi… - worshipfuIlness : domani tom riddle, che dire - poesyxtcpx : Qualcuno di voi ha per caso il santino di Tom Holland, di Charles o di Quartararo -