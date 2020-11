Tiziano Ferro confessa: “Mi facevano cambiare i vestiti perché sembravo troppo gay” (FOTO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tiziano Ferro ospite in collegamento a Domenica In Lo aveva annunciato leui stesso e Mara Venier sui propri canali social. Tiziano Ferro è tornato ospite a Domenica In aprendo il suo cuore e confessando a 360 gradi. Il noto cantante si è espresso a favore della legge contro l’omofobia che agli inizi del prossimo anno dovrà essere approvata in Senato. Una legge che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sta facendo Ferro e fuoco per ostacolarla e non farla passare. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato Ferro. (Continua dopo il post) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) Il cantante ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 novembre 2020)ospite in collegamento a Domenica In Lo aveva annunciato leui stesso e Mara Venier sui propri canali social.è tornato ospite a Domenica In aprendo il suo cuore endo a 360 gradi. Il noto cantante si è espresso a favore della legge contro l’omofobia che agli inizi del prossimo anno dovrà essere approvata in Senato. Una legge che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sta facendoe fuoco per ostacolarla e non farla passare. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato. (Continua dopo il post) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il cantante ...

