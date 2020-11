Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? L’annuncio nell’ultima puntata

ElenaDobrevSom : RT @amoiltrash: Ma ve lo immaginate un programma con Tina Cipollari e Tommaso Zorzi. Cioè MUOIO #uominiedonne - ElenaDobrevSom : RT @Hln3A: Livello di maestosità: Tina Cipollari che dirige la situazione direttamente da casa sua. ?? #uominiedonne - amoiltrash : Ma ve lo immaginate un programma con Tina Cipollari e Tommaso Zorzi. Cioè MUOIO #uominiedonne - Hln3A : Livello di maestosità: Tina Cipollari che dirige la situazione direttamente da casa sua. ?? #uominiedonne - susiestini : Nella vita sii umile come Tina Cipollari. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne: in collegamento da casa sua, commenterà le nuove frequentazioni di Gemma Galgani.Oggi, mercoledì 18 novembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Riflettori puntati sui protagonisti del Trono Over e in particolare su Armando I ...