Tiago Pinto del Benfica sarà il nuovo direttore sportivo della Roma (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Roma ha scelto a chi affidare la direzione sportiva del club, carica rimasta vacante dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Stando a quanto riporta Sky Sport, sarà Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, a ricoprire la posizione nella società giallorossa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha scelto a chi affidare la direzione sportiva del club, carica rimasta vacante dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Stando a quanto riporta Sky Sport,generale del, a ricoprire la posizione nella società giallorossa. L'articolo ilNapolista.

La Roma ha scelto a chi affidare la direzione sportiva del club, carica rimasta vacante dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Stando a quanto riporta Sky Sport, sarà Tiago Pinto, direttore gener ...

