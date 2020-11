The Wilds, ecco la serie young adult di Amazon Prime Video (che “regalerà” il primo episodio) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Vi mancava qualche serie tv del genere young adult ad allietare le vostre serate con intrighi e misteri adolescenziali? Questa volta, a cercare di placare la vostra sete di storie con teenager irrequieti è Amazon Prime Video, che ha annunciato la data di uscita di The Wilds, la sua prima serie tv appartenente, appunto, al genere young adult e che sarà disponibile dall’11 dicembre 2020. The Wilds, ovvero ragazze sperdute su un’isola deserta (con colpo di scena) Una sfida su cui la piattaforma punta molto, considerato il piano di distribuzione che è stato pensato per la serie, ma di questo parleremo tra poco. Conosciamo meglio, intanto, la trama di The Wilds, creato ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Vi mancava qualchetv del generead allietare le vostre serate con intrighi e misteri adolescenziali? Questa volta, a cercare di placare la vostra sete di storie con teenager irrequieti è, che ha annunciato la data di uscita di The, la sua primatv appartenente, appunto, al generee che sarà disponibile dall’11 dicembre 2020. The, ovvero ragazze sperdute su un’isola deserta (con colpo di scena) Una sfida su cui la piattaforma punta molto, considerato il piano di distribuzione che è stato pensato per la, ma di questo parleremo tra poco. Conosciamo meglio, intanto, la trama di The, creato ...

MEGustaChannel : THE WILDS – ECCO IL TRAILER ITALIANO DEL NUOVO “LOST” IN VERSIONE FEMMINILE - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Wilds: il trailer della nuova serie Amazon, in arrivo l’11 dicembre - RBcasting : Arriva 'The Wilds'. La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutterà l'11 dicembre. #TheWilds @PrimeVideo… - clikservernet : The Wilds: il trailer e la data di uscita della prima serie young adult di Amazon - Teleblogmag : La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutterà in tutto il mondo venerdì 11 dicembre. Iscriviti al nos… -