The Good Doctor supera il Covid nella finzione ma nella realtà uno dei protagonisti è positivo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid si, Covid no? Il dibattito nella serialità americana è aperto, soprattutto perchè le produzioni di serie tv dei principali canali generalisti gratuiti vengono girati e mandati in onda a breve distanza avendo così un forte riflesso sulla realtà. Ferme da marzo le produzioni americane sono riuscite a riprendere tra fine settembre e fine ottobre con molte serie tv tornate in onda in queste settimane di novembre. The Good Doctor, Grey's Anatomy, The Conners, Superstore tutte hanno scelto di introdurre il tema del Covid nelle loro puntate. C'è chi ha scelto di sintetizzare i mesi trascorsi tra lockdown e prima ondata di pandemia, e chi ha portato direttamente le vicende ai mesi di ottobre e novembre come in The Conners la comedy spinoff di Roseanne ...

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Doctor: Richard Schiff ricoverato per il COVID-19, la lavorazione non si interrompe Movieplayer.it Megan Thee Stallion ha svelato la tracklist del suo primo album “Good News”

A pochi giorni dalla pubblicazione, Megan Thee Stallion ha rivelato ai fan i titoli delle canzoni presenti nel suo disco di debutto "Good News", in arrivo il 20 novembre. Un totale di 17 tracce, tra l ...

Cirfood e l’app Too Good To Go firmano l’accordo anti-spreco

REGGIO EMILIA Da anni Cirfood, tra le maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva e commerciale, è impegnata nel sostenere progetti di sensibilizzazione sul valore del cibo e sulla ...

