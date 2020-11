The Godfather Coda: trailer del film “Il padrino 3” rimontato da Coppola per il 30° anniversario (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paramount ha reso disponibili un trailer, un poster e una featurette di The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, in soldoni una nuova versione del sequel Il padrino – Parte III rimontata e riveduta da Francis Ford Coppola in occasione del 30° anniversario del film. Oscar Isaac sarà Francis Ford Coppola nel film sulla lavorazione de “Il padrino” Dopo aver terminato il suo ultimo montaggio di Apocalypse Now, Coppola è tornato a lavorare alla serie Il padrino, in particolare “Il padrino – Parte III”. Insieme al suono e al video rimasterizzati, questo “Coda” include un nuovo incipit e un diverso finale. Il progetto risultante riflette le ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paramount ha reso disponibili un, un poster e una featurette di The: The Death of Michael Corleone, in soldoni una nuova versione del sequel Il– Parte III rimontata e riveduta da Francis Fordin occasione del 30°del. Oscar Isaac sarà Francis Fordnelsulla lavorazione de “Il” Dopo aver terminato il suo ultimo montaggio di Apocalypse Now,è tornato a lavorare alla serie Il, in particolare “Il– Parte III”. Insieme al suono e al video rimasterizzati, questo “” include un nuovo incipit e un diverso finale. Il progetto risultante riflette le ...

